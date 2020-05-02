В Ставрополе организовали прощание с мэром города в условиях коронавируса

02.05.2020, 18:08, Новости дня

Несколько сотен человек пришли на прощание с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым, несмотря на режим самоизоляции, сообщили власти города.

«Глава города Ставрополя Андрей Джатдоев похоронен на Игнатьевском кладбище краевой столицы. Церемония прощания прошла в Андреевском храме, куда, несмотря на введенный в крае режим самоизоляции, пришли проститься с ним несколько сотен человек. Все прихожане были обеспечены индивидуальным средствами защиты. Волонтеры, работавшие в храме, выстраивали движение таким образом, чтобы между людьми сохранялась социальная дистанция», – пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя, передает РИА «Новости».

На прощание с главой города приехали главы соседних городов, депутаты, общественники, губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, Джатдоев скончался 30 апреля на 58-м году жизни, он возглавлял город с 2016 года.