Несмотря на пандемию, подготовка к 9 мая идет все активнее

02.05.2020, 18:01, Новости дня

Подготовка к 9 мая идет все активнее, правда, из-за режима самоизоляции многие проекты перебрались в онлайн. Репортажи, статьи, хронику, письма и “Фронтовые иллюстрации” от лучших советских художников 1940-х годов можно найти на сайте "Весна победителей".

Еще один проект — "Знаменосцы Победы" – рассказывает обо всех воинах, обо всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая 1945 пытались водрузить свои знамена на Рейхстаг.

Акция проходит на сайте "Бессмертный полк России" и в социальных сетях, где потомки героев уже выкладывают истории своих прадедов.

Те, кто не знает почти ничего о погибших в годы войны родственниках, могут принять участие в проекте "Судьба солдата. Онлайн". Активисты, организовавшие его, как раз занимаются поиском информации о фронтовиках. И подобная работа ведется не только онлайн.

В городе Гусеве Калининградской области на одном из огородов местные жители обнаружили медаль "За отвагу". Энтузиастам из поисковой группы удалось установить имя героя и найти его родственников в Краснодарском крае.

Из офлайн-акций неизменными остаются адресные поздравления ветеранов. Пусть со всеми мерами предосторожности, но им устраивают личные мини-парады под окнами, присылают открытки и вручают юбилейные медали, а в Тольятти к награде добавляется еще и музыкальное сопровождение. Умение петь – обязательное условие при отборе бойцов для выполнения этой важной задачи.

В Железноводске и вовсе обошлись без личных контактов, зато поздравили весь город сразу. В небо поднялся аэростат "Россия" с двадцатиметровым знаменем Победы . Стяг активисты соорудили из 10000 небольших фрагментов, на каждом — имя солдата или офицера.

"Знаете, за каждым флажком трагедия и гордость: у меня один дед погиб, другой вернулся. Трагедия и гордость: каждая семья пострадала и каждая семья празднует", — говорит глава Железноводска Евгений Моисеев.

Акции к Дню Победы организованы и за рубежом. В Таджикистане началась реконструкция военных памятников: в Душанбе и Турсунзаде сформированные мобильные группы от ремонтно-восстановительного батальона почистили, помыли и смазали стоящие на постаментах машины ИС-2 и Т-34.

В Армении российские летчики провели "Эстафету памяти" и дистанционно поздравили всех с наступающим праздником:

"Хотим поздравить ветеранов ВОВ с праздником Великой Победы над фашизмом. Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Вы – главные герои великого Дня Победы.И сегодня ваши дети, внуки и правнуки держат эту победную высоту, трудятся ради будущего своей страны, преданно служат отечеству, с честью отвечают на сложные современные вызовы, гарантируют могущество и процветание нашей родины. Слава народу-победителю! С праздником Великой Победы!"