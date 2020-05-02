Немецкий регулятор частично подтвердил новость о “Северном потоке-2”

02.05.2020, 18:01, Новости дня

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф. Заявка касается вывода трубопровода из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Согласно поправке ЕС, решение о выводе газопровода должно быть принято до 24 мая. В BNA заявили, что к обозначенной дате успеют. Вульф подтвердил, что заинтересованные стороны получили проект решения, замечания принимаются до 8 мая. Содержание разосланного документа Вульф не комментировал, однако в СМИ появилась информация что агентство собирается отклонить заявку, так как "Северный поток -2" не был достроен к маю 2019 года. Действия оператора будут зависеть от решения агентства.

Вульф уточнил, что решения BNA действительно могут быть пересмотрены в судебном порядке, здесь — Высшим земельным судом Дюссельдорфа, передает РИА Новости.

Новая Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале 2019 года. Суть изменений обязать оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Большинство стран Евросоюза не успели учесть поправки в своих национальных законодательствах, что открыло широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.