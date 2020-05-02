Умерла вдова племянника Николая II

02.05.2020, 18:01, Новости дня

В возрасте 93 лет скончалась вдова родного племянника Николая Второго Ольга Куликовская-Романова.

Женщина умерла у себя дома в Балашихе (Подмосковье).

Ольга Куликовская-Романова родилась Югославии в семье эмигрировавшего потомственного дворянина Николая Пупынина. Закончила Мариинский Донской институт благородных девиц. Владела семью языками, получила архитектурное, медицинское, коммерческое образование. Жила в Южной Америке, потом перебралась в Канаду, где и стала в 1986 году третьей супругой Тихона Романова — сына Великой Княгини Ольги Александровны от брака с полковником Николаем Куликовским. Вместе с мужем организовала благотворительный фонд для помощи РФ в 1991 году. Передала Русской православной церкви сохранившиеся в семье святыни, связанные со Святыми Царственными Страстотерпцами. Приложила немало сил для популяризации художественного наследия своей свекрови.

Свои глубокие соболезнования в связи со смертью Ольги Николаевны выразила Екатеринбургская епархия, передает ТАСС.