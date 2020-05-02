Мнение: Почему финансовая система США не рухнула, индикатор Баффетта и крах экономики Европы

02.05.2020, 17:55, Разное

1. Американский печатный станок работает сейчас так, что сам Николас Мадуро, пожалуй, мог бы одобрительно кивнуть головой. За последние несколько недель активы на балансе ФРС, выкупленные за «свежие доллары» для спасения биржевого рынка, выросли в полтора раза, с 4 до 6 триллионов. Нечто подобное, но в куда как меньшем масштабе, происходило в 2008-2009 годах. Казалось бы, это огромные вливания не обеспеченных в действительности денег… Почему финансовая система США тогда не рухнула, объясняет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200419/1570244230.html

Одна из причин, по которым массовое печатание и “впрыск” свежих долларов в финансовую систему в 2008-2009 годах не закончились коллапсом долларовой финансовой системы в целом, заключалась в том, что Федрезерв и политики Штатов говорили о том, что перед нами не “монетизация долга” (то есть прямое финансирование бюджетных расходов с помощью необеспеченной эмиссии денег), а временная мера, которая будет не просто отменена, а компенсирована: то есть в будущем, когда экономике будет полегче, Федрезерв уже будет не покупать на государственные облигации США, а продавать накопленное. Если посмотреть на график активов американского Центрального банка, то можно заметить, что через девять лет после прошлого кризиса Вашингтон действительно попробовал выполнить свое обещание: в 2018 и 2019 годах активы на балансе Федрезерва начали сокращаться, и многие поверили в то, что “грязный трюк”, примененный в 2008-2009 годах, сработал и был полностью оправдан.

Но даже в условиях экономического роста попытка снять американскую экономику с “иглы” монетарного стимулирования закончилась быстро и плохо: рынки начали падать. Трамп стал требовать снижения процентных ставок по доллару, а в 2019 году Федрезерв из-за проблем на рынке облигаций уже был вынужден начать снова “закачивать” в финансовую систему десятки миллиардов долларов в день, хотя и продолжал утверждать, что это временная мера. На графике активов Федрезерва видно, что за прошедший месяц он “закачал” (в разных формах) в американские финансовые рынки (не в экономику) примерно два триллиона долларов, и очевидно, что, во-первых, это только начало, а во-вторых, это теперь не временная, а перманентная мера с тяжелейшими последствиями в будущем.

Сейчас не 2008 год. Запас прочности американской экономики снизился, по улицам гуляет эпидемия, кризис гораздо глубже, при этом у инвесторов больше возможностей для вывода средств на развивающиеся рынки.

Трамп и ФРС вынужден вступить в очень опасную игру. Если уж даже в прошлый раз ФРС не сумела избавиться от активов, купленных в ходе «количественного смягчения», очевидно, что теперь они не будут даже и пытаться: инфляция спишет всё.

2. Благодаря грандиозному впрыску ликвидности от ФРС американские биржи сумели частично восстановиться после мартовского обвала. Однако Дональду Трампу надо переизбраться, а далеко не факт, что этого заряда хватит до президентских выборов в США.

Согласно индикатору Уоррена Баффетта, известного в США как «оракул из Омахи», биржевой рынок Штатов находится на грани очередного падения в пропасть, причём опасность рекордно высока:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/fall/

Аналитики заметили на фондовом рынке США верный признак грядущего краха. Об этом пишет Business Insider.

Речь идет о так называемом индикаторе Уоррена Баффета — легендарного инвестора и одного из богатейших людей мира. Он представляет собой отношение общей рыночной капитализации всех американских акций к квартальному ВВП США.

Принцип в 2001 году Баффет описал в журнале Fortune. Согласно ему, когда индикатор находится в диапазоне от 70 до 80 процентов, вкладывать свободные деньги в рынок безопасно. Когда же соотношение выше 100 процентов, рынок переоценен. При превышении индикатором отметки в 140 процентов рынок ждет крах. В такой ситуации следует избавляться от рисковых активов.

Используя индикатор, Баффет предсказал крах рынков из-за лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х и мировой финансовый кризис 2008 года. В преддверии этих событий индикатор переваливал за 100 процентов. В настоящее время он находится на уровне 179 процентов, что является историческим рекордом.

3. Тем временем, вышли уже не прогнозы, а конкретные данные по падению экономики стран ЕС в первом квартале. Обвал, как и ожидалось, рекордный:

https://www.ft.com/content/dd6cfafa-a56d-48f3-a9fd-aa71d17d49a8

https://lenta.ru/news/2020/04/30/crash/

Европейской экономике предрекли скорый крах из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз дала экономист Capital Economics Джессика Хиндс, пишет Financial Times.

По итогам января-марта 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Экономики Франции и Испании (одни из крупнейших в регионе) лишились в первом квартале 5,8 процента и 5,2 процента соответственно. Это сильнейшее квартальное падение в истории наблюдений, которое во Франции ведется с 1949 года, а в Испании с 1995-го. По оценке Хиндс, спад, который Европа ощутила в первом квартале, «побледнеет по сравнению с полным крахом, который наверняка будет зафиксирован во втором».

Падение экономики Европы в апреле-июне будет значительно сильнее, поскольку большинство европейских государств начали вводить ограничения из-за коронавируса только в марте — под конец первого квартала, поясняет издание. Поэтому эффект от ограничений станет более ощутим во втором. В целом ожидается, что пандемия вызовет худший спад в мировой экономике со времен Великой депрессии 1930-х годов.

У Европейского центрального банка (ЕЦБ) проблемы примерно те же, что и у ФРС. Новую программу количественного смягчения будет проводить куда как сложнее, чем предыдущую:

https://lenta.ru/news/2020/04/29/euro/

Ситуация осложняется разобщённостью Евросоюза. Бережливые немцы и голландцы не хотят платить за расточительных испанцев и итальянцев. Уже в 2020 году это может привести к тому, что ряд европейских стран попытается начать бунт.