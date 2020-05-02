В коде приложения камеры MIUI нашли подтверждение скорого выхода смартфона Redmi K30i

02.05.2020, 17:53, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi готовит к выходу новый смартфон Redmi K30i, но дату релиза производитель пока не озвучивает. Недавно подтверждение скорого появления новинки было обнаружено в коде приложения камеры MIUI.

По информации сетевых источников, смартфон «засветился» под кодовым обозначением «kaczkrz», но то, что это именно Redmi K30i подтверждает другой выявленный фактор – наличие основной камеры с датчиком на 48 Мп. Новинка позиционируется как «упрощённая версия» смартфона Redmi K30 5G. Если в данном устройстве предусмотрен 64-мегапиксельный главный датчик, то в грядущей новинке он попроще, а именно тот, который и фигурирует в коде приложения камеры MIUI.

Касательно других отличий между Redmi K30i и K30 5G, то источники говорят, что они отсутствуют и в целом первый гаджет будет практически идентичен второму. Нечто подобное компания уже практиковала. В качестве примера можно привести Redmi Note 9 Pro. В вариации для рынка Индии он получил 32-мегапиксельную камеру, а в глобальной – датчик с разрешением в два раза меньше.