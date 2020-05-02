 

«Таня читает, а я убираюсь»: Алексей Ягудин рассказал о своем карантине

02.05.2020, 17:53, Разное

Фигурист Алексей Ягудин рассказал, как проводит время на карантине. Спортсмен признался, супруга читает книги, а он убирает во дворе.
Алексей Ягудин с семьей прилетел из Таиланда в конце марта, и карантин у них начался с самоизоляции. Фигурист рассказал, что живут они в загородном доме, поэтому его родственникам легко. У них много места для уединения и можно, взяв книгу, просто пойти в другую комнату. Спортсмен считает, карантин тяжело проходит у людей в маленьких квартирах.

У Алексея Ягудина из-за эпидемии изменилось в жизни практически все, как в личной сфере, так и в профессиональной. Отменены концерты, спектакли, мотивационные лекции. Телеведущий уверен, если бы несколько месяцев назад кто-то сказал, что все границы закроют – никогда бы не поверил, но жизнь изменчива, люди привыкли к вечному движению и теперь не понимают, когда все закончится.

Спортсмен считает себя оптимистом, и ему это очень помогает, ведь в каждой ситуации он видит только плюсы. Алексей Ягудин и его супруга Татьяна Тотьмянина очень мобильны, но когда нет возможностей улететь и поехать куда-то, с удовольствием проводят время с детьми. Он сообщает, на карантине можно выспаться, жена читает много книг и проходит курсы психологии. Сам же фигурист занимается уборкой двора, что ему очень нравится. Также успевает искать в Сети смешные ролики, переделывает их под себя и делится ими в Instagram. Дочка Лиза учится дистанционно в школе, Мишель занимается гимнастикой и балетом.

Также спортсмен любит смотреть триллеры и детективы, помогать на кухне жене, но ему не хватает работы. Алексей Ягудин соскучился по активному периоду.



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