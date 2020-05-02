На Алибасова написали заявление в Следственный комитет

02.05.2020, 17:48, Новости дня

Адвокат артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев написал заявление в СК на ее супруга Бари Алибасова, пишут СМИ.

Соболев попросил привлечь Алибасова к ответственности по статье о мошенничестве, передает РЕН-ТВ.

Адвокат уточнил, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

По мнению Соболева, сделку необходимо признать недействительной, так как Федосеева-Шукшина не вполне осознавала, что происходит.

В начале июня 2019 года продюсер Бари Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.