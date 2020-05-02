Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь врачей, излечивших его от коронавируса

02.05.2020, 17:40, Разное

29 апреля стало известно, что 55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная, 31-летняя Кэрри Саймондс, стали родителями – на свет появился их сын. Тогда же сообщалось, что роды проходили в одной из клиник Лондона и мать с ребенком чувствуют себя хорошо. Подробности на этом заканчивались. И вот сегодня Кэрри обнародовала имя малыша: она написала об этом на закрытой странице в Instagram, но это не помешало журналистам добраться до новой информации.

Представляем вам Уилфреда Лори Николаса Джонсона, рожденного 29.04.20 в 9 утра. Имя Уилфред – в честь дедушки Бориса, Лори – в честь моего дедушки, Николас – в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, спасших Борису жизнь в прошлом месяце. Огромное-огромное спасибо невероятной команде родильного отделения UCLH, которые так хорошо за нами ухаживали. Я очень счастлива! Мое сердце переполнено, – написала Керри.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Напомним, в начале апреля на личной странице британского премьер-министра появились неутешительные новости: его срочно госпитализируют в лондонскую больницу Святого Томаса из-за тяжелого течения заболевания COVID-19. Спустя некоторое время также стало известно, что состояние Бориса Джонсона оценивается как крайне тяжелое и что его подключили к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Однако семь дней спустя министр пошел на поправку и 12 апреля он покинул клинику.

До госпитализации премьер-министр говорил о своем положительном тесте на коронавирус, но уверял, что главная болезнь 2020 года протекает у него практически бессимптомно и не мешает ему работать в самоизоляции. Однако 3 апреля стало известно, что температура Бориса Джонсона остается повышенной, а уже вечером 5 числа его госпитализировали. Кэрри Саймондс (которая в тот момент была на последних сроках беременности) также обнаружила у себя симптомы коронавируса, о чем сама же сообщила в Twitter, добавив к своему сообщению ссылку на руководство по поведению при болезни от Королевского колледжа.