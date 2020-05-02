Учеными предложен новый способ окрашивания волос

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02.05.2020, 17:30, Новости дня

Специалисты предложили новый метод окрашивания локонов, который основан на полимеризации дофамина в щелочной среде.

Способ, разработанный экспертами, позволяет без использования солей тяжелых металлов и окислителей в своем составе перманентно окрасить волосы в темный коричневый цвет. Применение такого метода позволяет не менять механические свойства волос, а также их структуру.

Во время работы группе ученых удалось получить не только черные или коричневые цвета, но и рыжие, золотистые оттенки. Получить разные цвета специалистам удалось путем применения разной температуры окраски. Окрасить получилось натуральные черные, каштановые, пепельные и светлые волосы, а также – уже покрашенные в яркий фиолетовый оттенок.



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