На распределение жира влияет чувствительность мозга к инсулину

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02.05.2020, 17:30, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что распределение жира в организме связано с чувствительностью мозга к инсулину.

Специалисты фиксировали данные наблюдения 15 участников в течение 9 лет, а их чувствительность к инсулину в головном мозге определяли методом магнитоэнцефалографии. Специалисты изучали, как чувствительность инсулина в гипоталамусе связана с распределением жира. Ведь действие в этой области мозга имеет решающее значение для регуляции периферического энергетического обмена.

Исследования показали, что реакция мозга на инсулин играет важную роль. Люди, которые обладают высокой чувствительностью к инсулину головном мозге, лучше воспринимают физические нагрузки и диету, богатую клетчаткой. Также люди с высокой чувствительностью к инсулину имеют более здоровое распределение жира и могут терять больше веса.



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