 

«Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: Фанаты порадовали Агутина кавером его песни

02.05.2020, 17:30, Разное

Поклонники Агутина записали версию его известной песни. Певец посчитал кавер «славным» и обнародовал в своём Instagram-аккаунте.
Он поблагодарил «прекрасных незнакомцев», назвав их произведение актуальным. У группы творческих людей уже есть и название. Самобытный коллектив Supermotiv объединяет увлечение пением а капелла. Музыкальные вкусы у молодых исполнителей разные, но все они восхищаются творчеством Стинга и Майкла Джексона, из отечественных певцов выделяют Леонида Агутина и Николая Носкова. В начале года стали артистами «Петербург-Концерт», впереди их ожидали гастрольные поездки, съёмки клипов. Пандемия коронавируса нарушила все планы, но не победила любовь к пению. Дистанционно коллектив записал хит Леонида Агутина «Ты вернешься когда-нибудь снова» практически без музыкального сопровождения и опубликовал на своей странице в сети.

К похвальным отзывам автора песни присоединились российские исполнительницы Елена Подкаминская и Лолита, а также подписчики его аккаунта. Позитивный настрой исполнителей кавера пришелся им по душе. Почти 60 тысяч человек посетили страницу за несколько часов.



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