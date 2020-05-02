 

Мнение: 6 лет Одесской Хатыни

02.05.2020, 17:20, Разное

Бывший военнопленный Владимир Грубник о трагедии Одесской Хатыни.

Сегодня, как исполняется 6 лет Одесской Хатыни, а также примерно год после президентства Зеленского, можно отметить, что политика умолчания и сокрытия реальных организаторов массовой бойни в Доме Профсоюзов, унаследована "новой владой" от "попередников".

1. Никакого реального расследования нет.
2. Никто из реальных организаторов не привлечен к ответственности.
3. Сам факт организации массового убийства "новой владой" никак не осужден, скорее наоборот.

Соответственно, это один из характерных маркеров, указывающих на отсутствие принципиального отличия между Порошенко и Зеленским. И удивляться тут не стоит, так как Зеленского к власти приводили Коломойский и Аваков, что Коломойский даже не скрывает. А если мы вспомним, что сам Коломойский причастен к Одесской Хатыни, а Аваков к последовательному блокированию любых расследований по этому поводу и подавлению инакомыслящих в Одессе, то не стоит удивляться, что Зеленский в вопросе Одесской Хатыни продолжает политику Порошенко. И это еще одна из многих причин, делающих сосуществование Донбасса с фашистской Украиной невозможной.
Старая Украина сгорела в огне Дома Профсоюзов, и чем больше проходит лет с тех событий, тем яснее результат произошедшего. Об этом стоит крепко помнить и не забывать, покуда вам продолжают рассказывать о возможности сосуществования с бандеровским уродством, которое расцвело пышным цветом на месте сожженной в Одессе Украины.

Источник: Colonel Cassad



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