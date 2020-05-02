Личное: Как же мы — без вас?!

02.05.2020, 17:16, Разное

Недавняя новость о том, что Мишустин подцепил — непонятно где! — коронавирус, меня сильно встревожила. Тем более, что вслед за премьером заболел ещё какой-то министр, его заместитель, и кто его знает, сколько ещё важных людей.

Я напряглась в тот момент, когда посмотрела видео, на котором Мишустин докладывал о заболевании Путину. Президент то ли с досады, то ли от волнения, чуть не сломал ручку, которую то хватал, то откладывал в сторону.



Фото: Соцсети

Вы вообще хоть раз до этого момента видели волнующегося Путина? Вот и я — нет, а потому это означает, что ситуация очень серьёзная.

Что будет, если всё руководство страны, заболеет? Как нам дальше жить, если не станет их?

У меня даже начались ночные кошмары. Вот представьте себе, что страна осталась без руководства. Все лежат, болеют, некоторые — умирают. А Россия, как Летучий голландец, плывёт непонятно в какую гавань!

Если кто-то скажет сейчас, что такого не может быть, я отвечу: а ведь Мишустин был вторым лицом в государстве!

Видео: Соцсети

Самоизоляция. Охрана. Вышколенный и дисциплинированный технический персонал. Никого из посторонних, у премьера несколько недель даже не было официальных встреч!

И тем не менее, несмотря на все оградительные для коронавируса меры, второе лицо в государстве — с инфекцией!

Не может быть, что все заболеют? Ещё как может, если уже болеет премьер!

И что нам делать, когда все министры и депутаты, губернаторы и полномочные представители, мэры городов и начальники ЖЭКов свалятся с высокой температурой?

Кто страной управлять-то будет? А если никто не будет, то как мы будем жить?

Впрочем, я себя успокаиваю исторической литературой, как Путин. Вон, когда Пётр умер, на престоле оказалась его сильно пьяненькая жена. Балы, маскарады, потехи — страной не управлял даже Меншиков. Когда умерла уже Катька, так на государство вообще забили — десять с лишним лет никто ничем не управлял и не хотел.

И ничего, как-то выжили люди. Правда, подумали потом — а зачем нами вообще управлять?

Сегодня ситуация, конечно, иная. Без руководства мы — никак. Пропуск нужно получить как-то. Организовать референдум. Ну, и так далее — мало ли важных дел?

Что думаете? Как жить-то будем, если вдруг все начальники заболеют? Боитесь?