Личное: Как же мы — без вас?!
02.05.2020, 17:16, Разное
Недавняя новость о том, что Мишустин подцепил — непонятно где! — коронавирус, меня сильно встревожила. Тем более, что вслед за премьером заболел ещё какой-то министр, его заместитель, и кто его знает, сколько ещё важных людей.
Я напряглась в тот момент, когда посмотрела видео, на котором Мишустин докладывал о заболевании Путину. Президент то ли с досады, то ли от волнения, чуть не сломал ручку, которую то хватал, то откладывал в сторону.
Фото: Соцсети
Вы вообще хоть раз до этого момента видели волнующегося Путина? Вот и я — нет, а потому это означает, что ситуация очень серьёзная.
Что будет, если всё руководство страны, заболеет? Как нам дальше жить, если не станет их?
У меня даже начались ночные кошмары. Вот представьте себе, что страна осталась без руководства. Все лежат, болеют, некоторые — умирают. А Россия, как Летучий голландец, плывёт непонятно в какую гавань!
Если кто-то скажет сейчас, что такого не может быть, я отвечу: а ведь Мишустин был вторым лицом в государстве!
Видео: Соцсети
Самоизоляция. Охрана. Вышколенный и дисциплинированный технический персонал. Никого из посторонних, у премьера несколько недель даже не было официальных встреч!
И тем не менее, несмотря на все оградительные для коронавируса меры, второе лицо в государстве — с инфекцией!
Не может быть, что все заболеют? Ещё как может, если уже болеет премьер!
И что нам делать, когда все министры и депутаты, губернаторы и полномочные представители, мэры городов и начальники ЖЭКов свалятся с высокой температурой?
Кто страной управлять-то будет? А если никто не будет, то как мы будем жить?
Впрочем, я себя успокаиваю исторической литературой, как Путин. Вон, когда Пётр умер, на престоле оказалась его сильно пьяненькая жена. Балы, маскарады, потехи — страной не управлял даже Меншиков. Когда умерла уже Катька, так на государство вообще забили — десять с лишним лет никто ничем не управлял и не хотел.
И ничего, как-то выжили люди. Правда, подумали потом — а зачем нами вообще управлять?
Сегодня ситуация, конечно, иная. Без руководства мы — никак. Пропуск нужно получить как-то. Организовать референдум. Ну, и так далее — мало ли важных дел?
Что думаете? Как жить-то будем, если вдруг все начальники заболеют? Боитесь?
Источник: Лена Миро
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