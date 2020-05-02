Times – Байден отрицает обвинения в домогательствах, но и архивы открывать не хочет

02.05.2020, 17:15, Новости дня

Претендент на пост президента США Джо Байден отрицает обвинения в сексуальном насилии над своей бывшей сотрудницей, пишет The Times. Возможный кандидат от Демократической партии отказывается предоставлять доступ к личному архиву для поиска жалобы, которую женщина якобы подала на него в 1993 году.



Reuters

Джо Байден категорически отверг обвинения бывшей сотрудницы в сексуальном насилии, но отказался предоставить доступ к личному архиву для доказательства, пишет The Times.

«Это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда, никогда не было», — заявил в пятницу бывший вице-президент США в эфире канала MSNBC. Новый скандал может негативно сказаться на предвыборной кампании Байдена против Дональда Трампа, в которой призывают рассматривать выборы в ноябре как «битву за душу Америки».

Как рассказывает британское издание, впервые о своих претензиях к кандидату в президенты 56-летняя Тара Рид высказала в марте. Она обвиняет Джо Байдена в харрасменте в Капитолии в 1993 году, когда он был сенатором, а она проходила стажировку в его команде. Четыре человека подтвердило, что в то время она рассказала им в общих чертах о пережитом насилии. По словам Рид, Байден также несколько раз трогал её плечи и шею. Ранее несколько женщин обвиняли бывшего вице-президента в ненадлежащих прикосновениях, за которые он извинился перед ними в Twitter в прошлом году.

После первых обвинений Рид штаб Байдена выпустил заявление, отрицая предполагаемый акт насилия. Тем не менее в прошлом месяце, когда 77-летний политик стал предполагаемым кандидатом в Белый дом от Демократической партии, часть его соратников и некоторые сторонники Трампа стали настаивать, чтобы он нарушил молчание.

«Я не помню никаких жалоб, это было 27 лет назад, и никто не помнит, насколько мне известно», — цитирует The Times интервью Джо Байдена телеканалу MSNBC. Он отметил, что попросил Сенат поискать в Национальном архиве жалобу, которую, по её словам, подала Тара Рид. «Я уверен, что там ничего нет», — заявил бывший вице-президент. Он утверждает, что никто не видел этот документ, но если он есть, он будет в архиве.

Газета сообщает, что Рид собирается давать показания в воскресенье. Она считает, что её жалоба может находиться в архивах Байдена в Делавэрском университете, и его уже несколько раз спрашивали, почему он не даёт к ним доступ. Сам кандидат от демократов утверждает, что связанные с его штатом документы не могут храниться в этих архивах, которые содержат записи личных разговоров и «вне контекста» могут быть использованы против него.