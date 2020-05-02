Андрей Макаревич из-за карантина вынужден «развлекать» молодую супругу через интернет

02.05.2020, 17:09, Разное

Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в конце прошлого года женился в четвёртый раз на журналистке Эйнат Кляйн. Из-за карантина, который пара проводит в разных странах, музыкант вынужден «развлекать» молодую супругу через интернет.

Не так давно жена Макаревича на странице в Instagram опубликовала новое фото, показав, как общается с мужем в период карантина. В кадре запечатлён ноутбук, а на экране можно увидеть музыканта в «парадном» костюме с бабочкой и с гитарой в руках. Таким образом и происходит общение недавно созданной семьи, временно лишённой возможности находиться рядом. Андрей Макаревич соблюдает режим самоизоляции в России, а жена – в Израиле, поэтому музыкант и развлекает Кляйн исключительно посредством интернета.

В подписи к посту Эйнат Кляйн отметила, что человек может приспособиться к любым условиям. Так, ещё несколько месяцев назад журналистка не представляла, что её вечера будут проходить с бокалом вина в руке перед экраном ноутбука, а сейчас привыкла и считает моменты виртуального общения с Макаревичем «удивительными».