В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5

02.05.2020, 17:09, Разное

На данный момент ожидаемый многими пользователями умный браслет Xiaomi Mi Band 5 пока не представлен фирмой-разработчиком официально, однако в Сети периодически появляется информация об этом устройстве. В частности, на просторах интернета недавно обнародовали живые снимки изделия.

Фотоснимки, опубликованные на китайском ресурсе Weibo, смог заметить пользователь соцсети SlashLeaks, который специализируется на сборе подобного рода утечек. По мнению экспертов, нет гарантии того, что на кадрах точно отображен оригинальный Xiaomi Mi Band 5, однако они позволяют получить представление о том, каким может быть данный аксессуар. Так, размеры экрана новинки заметно отличаются в большую сторону по сравнению с её предшественником Xiaomi Mi Band 4. Кроме того, этот визуальный элемент оборудования стал безрамочным.

Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран. Кроме того, новая модель может получить поддержку NFC и для международного рынка, а не только для родной Xiaomi Поднебесной. К слову, официальная презентация умного браслета Xiaomi Mi Band 5 предварительно запланирована на июнь текущего года.