 

В Северной Осетии решили не праздновать окончание Второй мировой из-за трагедии в Беслане

02.05.2020, 17:08, Новости дня

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в честь окончания Второй мировой войны 3 сентября из-за памяти о теракте в Беслане.

«Нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру, всегда скорбят. Это боль каждого человека, независимо от того, пострадал у него кто-то из родственников или нет. Поэтому о каком празднике в республике мы можем говорить, и кто это придумал? Я лично никаких празднеств в Осетии не допущу», – приводит телеграм-канал издания «Подъем» слова главы региона.

Битаров отметил, что с пониманием относится к памятным праздничным мероприятиям в других регионах.

«Мне сказали, что исторически подтверждено, что действительно окончание войны было 3 сентября. С этим я спорить не могу. И разве мы можем запрещать кому-то, например, на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Нет. Но в республике какой человек, у которого хоть немного есть сознания, может что-то праздновать в такой день?» – сказал заключил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны.



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