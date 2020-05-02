Актриса Васильева заболела коронавирусом

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02.05.2020, 17:08, Новости дня

Народная артистка РФ Татьяна Васильева заразилась коронавирусом, об этом она сообщила сама.

«У меня двусторонняя пневмония… Ну вот этот вирус… Лечусь», – сказала Васильева, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что почувствовала недомогание, у нее была высокая температура и кашель. Ей также вызывали скорую помощь.

Ранее российская актриса Галина Боб сообщила, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.



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