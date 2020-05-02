Мнение: Интерес

02.05.2020, 17:00, Разное

Собянин заявил о том, что по данным скрининговых исследований в Москве заражены коронавирусом 2% населения. И даже неважно, насколько верны эти данные. Важно то, что возникла ситуация, в которой Собянин явно заинтересован в максимально длительном карантине и сохранении фактически чрезвычайного положения. В особенности в условиях, когда вышестоящая вертикаль либо самоустранилась, как президент, либо рассыпалась, как правительство.

Интерес всех губернаторов в карантине очевиден: под вывеской борьбы с заболеванием идет истребление экономической базы конкурентов – как бизнес-противников, так и политических. Инструмент борьбы – список "социально значимых" и стратегических предприятий. Трудно сказать, сколько стоит, чтобы попасть в этот список, но то, что с его помощью можно довести до полного банкротства любого, факт. Логично, что именно Москва, в которой клановые войны не прекращались никогда, и в которой переплетение антагонистических интересов различных оргпреступных группировок носит наиболее ожесточенный характер в силу особого статуса и приближенности к огромным потокам, в общем, именно в Москве интерес власти в зачистке пространства максимальный. Поэтому идет откровенная фашизация, которой прикрываются банальные имущественные и финансовые интересы.

Задача Собянина – максимально затянуть процесс, дать время на уничтожение конкурентов. Поэтому борьба с коронавирусом теряет медицинскую цель, превращаясь в самодостаточный процесс. Поэтому и записывают всех без разбора в зараженные, поэтому всех умерших стараются включить в статистику именно этого заболевания, поэтому медицинские власти делают все возможное, чтобы усугубить эпидемию. То, что в результате этой борьбы страдают и, возможно, умирают люди, которые не в состоянии получить помощь при других заболеваниях, никакого значения не имеет – на войне всегда есть допустимые потери. Точно так же к таким потерям относят и миллионы людей, оставшихся без работы и без средств к существованию. На кону стоит гораздо больше, чем благополучие какого-то ничтожного по своему статусу населения. Не маленькие – выживут. А кто не выживет, то это его сложности.