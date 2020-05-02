В России зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции
02.05.2020, 16:58, Новости дня
В России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции. По этому показателю рекорд побит третий день подряд. Цифры увеличиваются на фоне роста объемов тестирования. ТАСС называет этот объём беспрецедентным. В стране провели 3 миллиона 900 тысяч тестов, и их количество удвоилось менее чем за две недели.
Общее число заразившихся в стране – 124 тысячи человек. Из числа новых случаев COVID-19 – у 47 процентов болезнь протекает без клинических проявлений.
Такие данные сообщил в субботу Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его информации, умерли за сутки 57 заболевших. Число летальных исходов по сравнению с прошлым днём снизилось более чем в полтора раза. 1 мая было 96 умерших. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1222.
По числу пациентов с коронавирусом Россия в субботу обошла Турцию и вышла на седьмое место в мировой статистике болезни.
В Москве, по данным Оперативного штаба, с 1 мая подтверждено 37 летальных исходов и 5358 новых случаев COVID-19. Таким образом, всего в российской столице, которая продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сейчас 62 658 заразившихся, умерли 695 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге, что реально число заболевших COVID-19 в столице составляет 2 процента от общего числа населения. В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" в субботу Собянин сказал, что послаблений режима ограничений в Москве не будет, пока есть рост заболеваний.
Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило одну тысячу. Всего таких субъектов в России 13, отметили в штабе.
Минздрав Астраханск ой области сообщил 2 мая, что диагноз COVID-19 подтвердился у 61 студента местного Государственного технического университета (АГТУ), у 58 из них болезнь протекает бессимптомно. Всего в регионе коронавирусом, по официальным данным, заразились 487 человек, четверо больных скончались.
- Вслед за официальным объявлением в минувший четверг о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина, в пятницу стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом агентства сообщили со ссылкой на Минстрой. Исполняющим обязанности министра строительства назначен заместитель Якушева Никита Стасишин.
- Накануне также стало известно, что власти Подмосковья ввели новые меры безопасности и предотвращения заражения коронавирусом. До 12 мая гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время пребывания в общественных местах. С 12 мая ношение масок – вместо строгой рекомендации – становится обязательным, пишет "Коммерсант".
- Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены строгие карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.
-
Радио «Свобода»
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет