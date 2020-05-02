В России зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции

02.05.2020, 16:58, Новости дня

В России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции. По этому показателю рекорд побит третий день подряд. Цифры увеличиваются на фоне роста объемов тестирования. ТАСС называет этот объём беспрецедентным. В стране провели 3 миллиона 900 тысяч тестов, и их количество удвоилось менее чем за две недели.

Общее число заразившихся в стране – 124 тысячи человек. Из числа новых случаев COVID-19 – у 47 процентов болезнь протекает без клинических проявлений.

Такие данные сообщил в субботу Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его информации, умерли за сутки 57 заболевших. Число летальных исходов по сравнению с прошлым днём снизилось более чем в полтора раза. 1 мая было 96 умерших. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1222.

По числу пациентов с коронавирусом Россия в субботу обошла Турцию и вышла на седьмое место в мировой статистике болезни.

В Москве, по данным Оперативного штаба, с 1 мая подтверждено 37 летальных исходов и 5358 новых случаев COVID-19. Таким образом, всего в российской столице, которая продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сейчас 62 658 заразившихся, умерли 695 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге, что реально число заболевших COVID-19 в столице составляет 2 процента от общего числа населения. В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" в субботу Собянин сказал, что послаблений режима ограничений в Москве не будет, пока есть рост заболеваний.

Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило одну тысячу. Всего таких субъектов в России 13, отметили в штабе.

Минздрав Астраханск ой области сообщил 2 мая, что диагноз COVID-19 подтвердился у 61 студента местного Государственного технического университета (АГТУ), у 58 из них болезнь протекает бессимптомно. Всего в регионе коронавирусом, по официальным данным, заразились 487 человек, четверо больных скончались.

Вслед за официальным объявлением в минувший четверг о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина, в пятницу стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом агентства сообщили со ссылкой на Минстрой. Исполняющим обязанности министра строительства назначен заместитель Якушева Никита Стасишин.

Накануне также стало известно, что власти Подмосковья ввели новые меры безопасности и предотвращения заражения коронавирусом. До 12 мая гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время пребывания в общественных местах. С 12 мая ношение масок – вместо строгой рекомендации – становится обязательным, пишет "Коммерсант".

Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены строгие карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.