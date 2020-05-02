Подозреваемые в убийстве пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком вышли из-под стражи

02.05.2020, 16:55, Новости дня

Двое подозреваемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, произошедшего в мае 2019 года в Переяслав-Хмельницком, бывший полицейский Владимиру Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей вышли из-под стражи после внесения залога. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на бабушку погибшего ребенка Александру Тлявову.

“Их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли”, – сказала она.

Информацию подтвердил адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз. “Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли”, – заявил он.

Когда именно был уменьшен залог и до какой суммы, не сообщалось.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и Ивана Приходько (он остается под стражей без права внесения залога). Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему сыну Петровца. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

1 января 2020 года сообщалось, что суд продлил срок содержания под стражей для Приходько, Петровца и Кривошея. При этом для двух последних судья установил возможность выйти под залог в размере 280 тыс. грн.