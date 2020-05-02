В 2020 году трудовые мигранты переведут в Украины на $2,6 млрд меньше – НБУ

02.05.2020, 16:55, Новости дня

Национальный банк ухудшил прогноз относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину до $10,1 млрд. Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.

В НБУ отмечают, что закрытие границ многими странами и снижения экономической активности в мире из-за распространение коронавируса скажутся на денежных переводах украинских работников.

“На основе прогноза экономического развития стран-реципиентов украинских мигрантов и снижение трудовой миграции прогноз денежных переводов на 2020 год был пересмотрен в сторону понижения на $2,6 млрд (или 20%) по сравнению с предыдущим прогнозом – до $10 млрд”, – говорится в отчете.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах мира закрыто большинство предприятий, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.