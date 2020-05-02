Собянин не исключает ужесточение правил выдачи пропусков в Москве

02.05.2020, 16:53, Разное

Сергей Собянин отметил позитивный аспект в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в результате введения в Москве пропускного режима. Мэр столицы не исключает возможности ужесточения правил выдачи пропусков, а также усиление ограничительных мер.

На фоне сложившейся в стране эпидемиологической ситуации цифровые пропуска начали давать результаты, однако этого может оказаться мало. Как заявил Собянин, если возникнет необходимость уменьшить на городских дорогах и метро поток пассажиров, столичные власти вынуждены будут решать вопрос о сокращении числа выдаваемых документов.

По состоянию на начало мая на Москву приходится практически половина подтвержденных в РФ случаев COVID-19. На 2 мая в стране зарегистрировали 9623 инфицированных коронавирусом, из них 5358 – в столице. Однако данный показатель, учитывая количество жителей мегаполиса, является минимальным среди городов в мире, пораженных эпидемией. В Москве проживают порядка 12 700 000 человек, и число заболевших COVID-19 не превышает 2%.