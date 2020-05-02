Новое исследование подтвердило вред красного мяса

02.05.2020, 16:50, Разное

Красное и переработанное мясо в рационе связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, согласно новому крупному исследованию, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine.

«Наше исследование показывает устойчивую связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью. Изменения в употреблении этих источников животного белка может быть важной стратегией, помогающей снизить риск», – отметил ведущий исследователь Виктор Чжун (Victor Zhong) из Корнеллского университета.

Ученые проанализировали данные 29682 участников, средний возраст которых на момент начала исследования составил 53,7 года. Наблюдения проводились в течение примерно 30 лет.

Исследователи обнаружили повышение риска ССЗ и преждевременной смерти у людей, которые еженедельно съедали по две порции красного и переработанного мяса (на 3-7%) и птицы (на 4%).

Данные о вреде мяса птицы оказались недостаточными для предоставления четких рекомендаций. Предположительно, существует связь не столько с самим мясом, сколько со способом его приготовления (обжаривание в большом количестве масла) и употреблением в пищу кожи.

«Это небольшая разница, но стоит попытаться уменьшить количество красного переработанного мяса, такого как пепперони, копченая колбаса и мясные деликатесы. Употребление красного мяса также прочно связано с такими проблемами со здоровьем, как рак», – рассказала руководитель исследования Норрина Аллен (Norrina Allen) из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Между рыбой в рационе и повышением риска ССЗ или смерти связи обнаружено не было.

«Рыба, морепродукты и растительные источники белка, такие как орехи и бобовые, являются отличной альтернативой мясу», – поделилась соавтор исследования Линда Ван Хорн (Linda Van Horn), член американского Консультативного комитета по диетическим рекомендациям на 2020 год.

В исследовании были некоторые ограничения. Рацион участников оценивался однократно, на основании самоотчетов, хотя пищевое поведение могло измениться со временем. Во-вторых, не ученые учитывали способы приготовления блюд.