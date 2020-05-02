Мэр Москвы высказался по разработке вакцины и коечному фонду

02.05.2020, 16:49, Новости дня

Вакцину от коронавируса COVID-19 разрабатывают закрытые НИИ, допущенные до этой работы и имеющие высокий уровень защиты. Однако судя по тому, что докладывалось президенту Путину на одном из селекторных совещаний, разработчиком вакцины может стать именно московский институт. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Что касается дальнейшего производства вакцины, то в Москве есть возможности и для этого. Рано или поздно вакцина будет разработана, уверен Собянин.

"Или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы это было у нас, — говорит он. — Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьезные".

По словам мэра, московская медицина испытывает огромную нагрузку — и скорая помощь, поликлиники, и госпитали. Требуется дополнительное количество коек для регионов, окружающих Москву, в силу того, что мы находимся примерно в одних условиях с неделей разницы по скорости распространения коронавирусной инфекции. Это предложение поддержал президент Путин, и правительство в ближайшие дни должно принять решение об увеличении количества коек для больных с COVID, создать какой-то запас прочности для всего Центрального федерального округа.

В Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19 сформирован фонд в 27-28 тысяч коек, рассказал Собянин. Это гигантский объем, но дальше расширять мощность этой системы невозможно: оставшиеся клиники продолжают оказывать другие медицинские услуги.

Однако власти видят необходимость в дальнейшем увеличении мощности в столице и создали систему, когда рядом с крупными клиниками строятся быстровозводимые конструкции, куда высокотехнологичная клиника может перемещать больных, находящихся в удовлетворительном состоянии, с перспективой их дальнейшей выписки. Если у такого больного появились осложнения, его можно быстро вернуть обратно для подключения к ИВЛ, реанимации, оказании более сложной помощи.

Также, по словам мэра, практически во всех странах, переживающих пандемию, есть практика размещения временных госпиталей в крупных капитальных сооружениях — торговых центрах, спортивных сооружениях и так далее. Плюс этой практики — в том, что так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать по 1-2 пациента в каждой палате, то лучше иметь большие пространства, с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел сразу нескольких пациентов и обслуживал большее количество людей.

"Это на тот случай, если все-таки мы приблизимся к пиковым значениям, и нам не хватит существующей системы стационаров, госпиталей. Вполне возможно, я надеюсь, что этого не понадобится. Но такая вероятность все равно есть", — сказал столичный мэр.

За неделю количество занятых коек в Москве выросло на 50 процентов по отношению к прошлой. Столичные власти, говорит Собянин, видят перспективу задействовать резерв до 10 тысяч таких коек и пока работают над 3,5-5 тысячами дополнительных. Они будут задействованы в случае необходимости по мере нарастания угрозы и проблем.

Прохождения пика эпидемии в Москве было бы хорошо вообще избежать, отметил Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1".

"Чтобы этот пик прошел, нужно, чтобы 60 процентов населения заразилось. Для Москвы это почти 7 миллионов человек. Зачем это — такие пики нам проходить, — говорит он. — Может быть, проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будут производиться вакцины, и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей".