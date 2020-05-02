Легковушка опрокинула маршрутку во Владимире

02.05.2020, 16:49, Новости дня

Три человека пострадали в результате столкновения легковушки с маршруткой во Владимире. Перевернувшуюся после аварии "Газель" сняли на видео.

ДТП произошло около двух часов дня 2 мая в районе дома №86 по улице Горького. По предварительной версии, водитель Ford Focus на высокой скорости сзади врезался в маршрутку, так что та вылетела на встречную полосу и перевернулась.

Помощь медиков, по данным регионального управления МВД, потребовалась троим пассажирам "Газели", всех их доставили в больницу.