Легковушка опрокинула маршрутку во Владимире

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02.05.2020, 16:49, Новости дня

Три человека пострадали в результате столкновения легковушки с маршруткой во Владимире. Перевернувшуюся после аварии "Газель" сняли на видео.

 

ДТП произошло около двух часов дня 2 мая в районе дома №86 по улице Горького. По предварительной версии, водитель Ford Focus на высокой скорости сзади врезался в маршрутку, так что та вылетела на встречную полосу и перевернулась.

Помощь медиков, по данным регионального управления МВД, потребовалась троим пассажирам "Газели", всех их доставили в больницу.



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