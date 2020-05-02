Роспотребнадзор прокомментировал идею паспортов иммунитета

02.05.2020, 16:49, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает неплохой идею выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, так называемых паспортов иммунитета.

Вместе с тем, как заявил она в субботу, 2 мая, в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", эта идея может быть реализована в будущем, но не сейчас, поскольку еще не изучена стойкость иммунитета.

"Мы должны понимать, что и зачем мы делаем", — сказала Попова. По ее словам, нужно время, чтобы понять, насколько долго запись в паспорте иммунитета может быть актуальной.

Ранее глава Роспотребнадзора предложила предоставлять переболевшим COVID-19 возможность побыть на карантине еще одну-две недели после выздоровления. Дело в том, что человек, чувствующий себя совсем здоровым, все равно может быть выделителем коронавируса, пояснила она.

Попова также рассказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1", почему так медленно растет число выздоровевших.