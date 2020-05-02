В Подмосковье на улице нашли тело новорожденного
02.05.2020, 16:48, Новости дня
В подмосковном Подольске найден труп новорожденного младенца, тело обнаружили за гаражами, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
«За одним из гаражей в городе Подольске в ведре, накрытым покрывалом, обнаружено тело новорожденного младенца. Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК РФ по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователи пытаются установить мать ребенка, назначена судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве.
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