 

Мария Шукшина через адвоката потребовала заключить под арест Бари Алибасова из-за «аферы с квартирой»

02.05.2020, 16:30, Разное

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Мария Шукшина подозревает, что Бари Алибасов «провернул аферу» с квартирой её матери в Новой Москве. Поэтому через адвоката Юлиана Соболева артистка потребовала заключить продюсера под арест.
Не так давно скандалы за наследство в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной приняли новый оборот. Артистка от дочери Ольги узнала, что счета за коммунальные услуги за квартиру в Новой Москве приходят на имя совершенно постороннего человека. Им оказался помощник Бари Алибасова, но Лидия Николаевна уверяет, она не переписывала ни на кого своё жильё, хотя в минувшем году в кабинете адвоката мужа действительно расписалась под какими-то документами, но их назначение не знает. Мария Шукшина говорит, что мать обманули, и видит в этом вину её супруга Бари Алибасова, а потому пытается разобраться в ситуации и уже потребовала ареста продюсера, информирует интернет-портал Teleprogramma.

Сама же Федосеева-Шукшина ранее обращалась к мужу в открытом письме с просьбой вернуть ей жильё. Позже в интервью Лидия Николаевна говорила, что по-прежнему любит мужа, хотя и не может доверять как раньше. Артистка надеется на разрешение ситуации в ближайшее время, а пока с Бари Каримовичем общается по поводу «спорной жилплощади» по телефону, так как живёт пара сейчас раздельно.



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