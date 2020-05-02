Назван срок заражения коронавирусом, необходимый его диагностики

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02.05.2020, 16:30, Новости дня

Тест на коронавирус выявляет заболевание не раньше, чем через три дня после заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространённый способ получить материал – это мазок из носа, мы можем его найти, это минимальный срок», – отметила Попова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Она также оценила идею о введении паспорта иммунитета к коронавирусу.

«Ну, идея, конечно, есть, и она хороша сама по себе, но надо понимать – сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать … Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. И мы уже говорили, как долго будет держаться иммунитет для того, чтобы вносить в паспорт. Насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной. Нужно время», – сказала Попова.

Ранее Попова сообщала, что на сегодняшний день в РФ не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.



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