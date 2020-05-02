 

Назван срок заражения коронавирусом, необходимый его диагностики

02.05.2020, 16:30, Новости дня

Тест на коронавирус выявляет заболевание не раньше, чем через три дня после заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространённый способ получить материал – это мазок из носа, мы можем его найти, это минимальный срок», – отметила Попова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Она также оценила идею о введении паспорта иммунитета к коронавирусу.

«Ну, идея, конечно, есть, и она хороша сама по себе, но надо понимать – сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать … Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. И мы уже говорили, как долго будет держаться иммунитет для того, чтобы вносить в паспорт. Насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной. Нужно время», – сказала Попова.

Ранее Попова сообщала, что на сегодняшний день в РФ не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Послание “Граду и миру”. Папа римский призвал ослабить санкции во время пандемии, а также вспомнил об Украине

17.04 / МВФ назвал главную особенность коронакризиса

18.04 / Ученые создали аккумулятор из ДНК лосося

12.04 / Новый кроссовер Lexus NX получит двигатель RAV4

29.04 / В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков до 11 мая

01.05 / Linkiesta: РФ предложила итальянским политикам “оказать давление” на Брюссель в снятии санкций в благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

06.04 / В Австралии полиция расследует заражение COVID-19 сотен пассажиров, сошедших на берег с круизного лайнера

21.04 / “Я отвечу жестко”. Труба заявил, что ему скоро сообщат о подозрении

26.03 / Войска РХБЗ развернули пункты обработки на полигонах

14.04 / Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска