Звезда “Друзей” Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной

02.05.2020, 16:22, Разное

В середине января издание Us Weekly сообщило, что у голливудского актера и кумира 90-х Мэттью Перри появилась новая дама сердца: 29-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией – она ищет актеров и новые таланты. Однако теперь, если верить онлайн-порталу InTouch Weekly, их отношения подошли к концу. Сообщается, что они расстались без драмы и смогли остаться друзьями.

Впервые Мэттью и Молли были замечены вместе в конце декабря прошлого года у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку. Как рассказывал тогда инсайдер, знакомый с Молли, “она встречается с Мэттью не ради славы, но ей нравится то внимание, которое из-за этого романа ей оказывают таблоиды”. Также источник добавил, что все ее предыдущие пассии тоже так или иначе имели отношение к Голливуду. Журналисты узнали, что Мэттью и Молли встречались на тот момент несколько месяцев и вместе отпраздновали Рождество в коттедже общих друзей.

Молли Хервиц

Напомним, последние известные общественности отношения у Мэттью Перри были восемь лет назад – он встречался с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы, а еще ранее (1995-1996 годы) – с актрисой Джулией Робертс. И хотя поклонники ситкома “Друзья” настойчиво приписывали ему роман с коллегой по съемочной площадке Кортни Кокс, “химия” между ними осталась лишь на экране.

К тому же все эти годы Мэттью было, мягко говоря, не до романтики. В разных СМИ регулярно появлялись новости о его проблемах со здоровьем, которые сводились к зависимостям от алкоголя и запрещенных препаратов. Он честно рассказывал об этом несколько раз в интервью. В 1997-м, во время съемок в сериале “Друзья”, Мэттью прошел 28-дневную программу лечения зависимости от викодина, сильнодействующего обезболивающего, и позже признался в интервью Ларри Кингу, что принимал его “в основном для того, чтобы меньше выпивать алкоголя”. В 2001-м он стал пациентом рехаба, где пытался побороть зависимость от викодина, метадона, амфетамина и алкоголя. В 2015-м он прошел лечение в калифорнийском центре Phoenix House. А в 2018-м медики диагностировали у него острую перфорацию ЖКТ (когда содержимое кишечника поступает в полость живота) и срочно сделали операцию, не допустив сепсиса.