«Татнефть» сократила нефтедобычу до вступления в силу сделки ОПЕК+

02.05.2020, 16:16, Новости дня

Один из самых крупных российских нефтедобытчиков «Татнефть» начал сокращать добычу в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+, заявили в компании.

В апреле «Татнефть» сократила производство на 18% год к году – до 1,99 тонн, передает ТАСС.

В компании полагают, что такие действия помогут «нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть».

«В то же время с учетом значительного фонда скважин, существенной ресурсной базы, опыта и технологий управления запасами сокращение добычи не приведет к снижению потенциала по росту в будущем. Компания сохраняет возможности по быстрому восстановлению добычи при соответствующих рыночных условиях», – добавили в «Татнефти».

Напомним, новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу в пятницу, 1 мая.

Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия заявила, что готова принять дополнительные меры со странами ОПЕК+ для того, чтобы сбалансировать рынок нефти.