«Этого номера не было в эфире»: Анна Плетнёва показала эксклюзив со съёмок шоу «Маска»

02.05.2020, 16:09, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, экс-солистка группы «Лицей» Анна Плетнёва на странице в Instagram поделилась эксклюзивом со съёмок шоу «Маска». Артистка порадовала подписчиков номером, не вошедшим в финальный монтаж выпуска.

В обнародованном ролике Анна Плетнёва, одетая в разноцветный костюм попугая, на сцене шоу «Маска» исполняет композицию из репертуара украинской певицы Ёлки «На большом воздушном шаре». Как отметила участница музыкального проекта, в итоге данный номер не вошёл в программу, но ей всё же интересно, что думают поклонники относительно выбранной песни. Возможно, певица сделала неправильный выбор и из-за этого не смогла стать победителем.

В комментариях мнения фолловеров разделились. Одни считают, что в эксклюзивных кадрах со съёмки Плетнёва действительно выглядит более «выигрышно». Другие же уверены, исполненная в «Маске» композиция всё же лучше и «пробирала до слёз», а третьи готовы слушать любые песни и просят вернуть им «любимого попугайчика».