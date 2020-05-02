Песков раскрыл планы Путина на 9 мая

02.05.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню у стен Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После возложения цветов президент обратится к россиянам, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

Также глава государства отмечал, что вся страна будет праздновать День Победы, но в режиме самоизоляции.