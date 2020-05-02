 

Мнение: что Канада пишет о России?

02.05.2020, 15:54, Разное

 Что дело швах и скоро бензоколонку закроют навсегда всвязи с переучетом шницелей.

 Вернее вот это:

– в госпиталях нет оборудования и средств защиты для медперсонала;

–  что 74 врача/мед.персонал уже умерли в результате эпидемии, и некоторые из них в результате самоубийства;

– что российские тесты не надежны, а тысяча смертей – только верхушка айсберга (госпитализация по пневмонии подскочила на 70%) – люди умирают от всего, чего хочешь, но только не от вируса;

– что безработица в результате эпидемии может достигнуть 6 миллионов человек, что самозанятые получат фигу с маслом, а те, кто получат пособие будут наслаждаться аж 12 тыс.руб/месяц (около $200 канадских);

– что Путин продолжает спасать Россию, не смотря на свою популярность.

 Отсода:https://www.cbc.ca/news/world/russia-brown-scary-coronavirus-1.5548593

P.S.

 Кстати, в Канаде деньги всвязи с коронавирусом раздают всем желающим, даже тем, кто не просил – канадское правительство раздает по две тысячи долларов: “Canada Emergency Response Benefit program have discovered surprise payments into their bank accounts of up to $4,000.”

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/covid-19-canada-emergency-response-benefit-cerb-1.5548071

 Не знаешь, то ли плакать в изоляции, то ли смеяться

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Мнение: Большинство в России уже переболело (с)

06.04 / Скандалы: «Ну-ка давай, в машину его»

16.05 / Уролог: чем опасно курение для мужчин

01.04 / «Необязательно отписываться от друзей»: Филипп Киркоров напомнил Сергею Лазареву об Instagram

05.04 / Часы Apple Watch стали поддерживать операционную систему Android

05.04 / Эксперты рассказали, как быстро и эффективно проверить тормоза

29.04 / Когда отменят карантин в России

16.04 / Режиссер Бортко объяснил причину “убийства” Певцова и Серебрякова в финале “Бандитского Петербурга”

14.04 / В Москве двое мужчин похитили студента

11.04 / Мнение: Подводные камни комфортной городской среды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска