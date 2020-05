Мнение: что Канада пишет о России?

02.05.2020, 15:54, Разное

Что дело швах и скоро бензоколонку закроют навсегда всвязи с переучетом шницелей.

Вернее вот это:

– в госпиталях нет оборудования и средств защиты для медперсонала;

– что 74 врача/мед.персонал уже умерли в результате эпидемии, и некоторые из них в результате самоубийства;

– что российские тесты не надежны, а тысяча смертей – только верхушка айсберга (госпитализация по пневмонии подскочила на 70%) – люди умирают от всего, чего хочешь, но только не от вируса;

– что безработица в результате эпидемии может достигнуть 6 миллионов человек, что самозанятые получат фигу с маслом, а те, кто получат пособие будут наслаждаться аж 12 тыс.руб/месяц (около $200 канадских);

– что Путин продолжает спасать Россию, не смотря на свою популярность.

Отсода:https://www.cbc.ca/news/world/russia-brown-scary-coronavirus-1.5548593

P.S.

Кстати, в Канаде деньги всвязи с коронавирусом раздают всем желающим, даже тем, кто не просил – канадское правительство раздает по две тысячи долларов: “Canada Emergency Response Benefit program have discovered surprise payments into their bank accounts of up to $4,000.”

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/covid-19-canada-emergency-response-benefit-cerb-1.5548071

Не знаешь, то ли плакать в изоляции, то ли смеяться