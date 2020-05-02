Новая прошивка для Xiaomi Mi Band 4 позволяет обмениваться данными о пульсе со сторонними устройствами

02.05.2020, 15:53, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил новую прошивку для фитнес-браслета Mi Band 4. Теперь пользователи устройства имеют возможность обмениваться данными о пульсе со сторонними устройствами.

В прошивке V1.0.9.48 разработчики предусмотрели возможность обмена собранными данными о частоте сокращений сердечной мышцы с другими устройствами, а также с приложениями Apple Health и Google Fit. Помимо этого, владельцы фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 могут оценить циферблат гаджета и отправить свой отзыв.

Ещё одно изменение, которое принесло в Mi Band 4 от Xiaomi обновление ПО, – иной дизайн меню. Для загрузки прошивки владельцам «умного» устройства нужно до версии V1.0.0 обновить приложение Mi Fit.