«Вы не понимаете всю степень кошмара»: Врач Юрий Райхман эмоционально обратился к россиянам

02.05.2020, 15:53, Разное

Врач Юрий Райхман, возглавляющий Воскресенскую районную больницу, обратился к россиянам с призывом соблюдать правила карантина, введенного из-за коронавирусной угрозы. Медик заявил, многие не понимают «всю степень кошмара».

Врач признался, он не может спокойно наблюдать, как многие люди игнорируют рекомендации его коллег и не придерживаются карантинных мер. Обычные граждане, в отличие от медиков, не видят, как из морга ежедневно выносят гробы с умершими от коронавируса. Большинство россиян не понимают «всю степень кошмара» происходящего. Райхман хочет, чтобы люди осознали, каждый, кто не соблюдает самоизоляцию, как ни страшно это осознавать, – потенциальный покойник.

Медики стараются сделать все возможное для спасения жизни каждого пациента, позабыв про сон, но им нужна поддержка и помощь. «Прошу вас, помогите! – эмоционально обратился врач к соотечественникам. – Мы не справляемся!» Вся область, включая и Воскресенский район, как выразился Райхман, «полыхает». Он просит людей перед выходом на улицу подумать, оправданы ли их риски, и не лучше ли остаться дома.