Российские артисты присоединились к акции «Письмо Победы»

02.05.2020, 15:48, Новости дня

В преддверии 9 мая стартовала акция «Письмо Победы», в рамках которой любой желающий может написать теплые слова ветеранам, поблагодарить их и поздравить с праздником, свои поздравления направили и заслуженные артисты России. А «Волонтеры Победы» доставят письма с поздравлениями ветеранам.

Для того чтобы сказать «спасибо» лично, необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту [email protected] Если автор письма лично не знает героя, он все равно может написать свои слова благодарности. Рассказать о своем участии в акции друзьям можно, выложив об этом пост в социальных сетях с хештегами #СкажиСпасибоЛично #ПисьмоПобеды.

Свои поздравления уже написал актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. Актер подготовил письмо и записал обращение к Ботову Борису Алексеевичу, члену Совета ветеранов МВД Республики Татарстан.

«Самоизоляция – самое время вспомнить о Дне Победы. Это тот самый момент, когда мы можем вспомнить своих близких и родных, тех людей, которые не понаслышке прошли этот сложный путь. Мы являемся их внуками и вспоминаем их рассказы, когда смотрим военные фильмы и соизмеряем себя и свою жизнь с историей, о которой сегодня говорим. Мы постараемся не забыть эти рассказы и будем чтить тех, кто жив, и тех, кто уже ушел: они достойны нашей памяти. Если у вас есть возможность связаться с ветеранами, обязательно позвоните им, напишите им» – поделился Андрей Мерзликин

Борис Алексеевич уже получил видеопоздравление от Андрея Мерзликина. Ветеран поблагодарил за теплые слова. Само «письмо Победы» Борис Алексеевич получит накануне Дня Победы.

Акцию также поддержал советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, актер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Олег Газманов. Певец записал видеообращение, в котором поблагодарил Волонтеров Победы за их труд и поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы «Песенкой фронтового шофера».

«В это непростое время наш великий праздник – День Победы мы все будем встречать дома, а не на шумных улицах, парках и площадях среди друзей. Я хочу сказать огромное спасибо «Волонтерам Победы», ребятам, которые помогают нашим ветеранам, пожилым людям, доставляют им продукты, лекарства. Они придумывают новые форматы акций, чтобы мы с вами смогли отметить 75-летнюю годовщину Победы! Я присоединяюсь к акции «Письмо Победы» и считаю, что это замечательная возможность выразить свою благодарность и уважение участникам Великой Отечественной войны. Моя мама и мой отец прошли всю войну и, к сожалению, не дожили до этой даты. Но тем, кто все еще с нами, я хочу отправить свое письмо и лично поздравить с праздником песней», – рассказал Олег Газманов.