Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве

02.05.2020, 15:48, Новости дня

Временные госпитали в Москве создают на случай приближения к пиковым значениям, если не хватит действующих мощностей, сказал мэр города Сергей Собянин.

«Что касается размещения временных госпиталей в крупных капитальных сооружениях – это и торговые центры, и спортивные сооружения – такая практика была практически во всех странах, которые проживают пандемию. В чем плюс этого? Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать прямо в каждой комнате по 1-2 человека, это лучше большие пространства с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, чтобы обслуживали большее количество людей. Это на тот случай, если все-таки мы приблизимся к пиковым значениям, и нам не хватит существующей системы стационарных госпиталей», – сказал мэр столицы в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Также в субботу Собянин сообщал, что в Москве могут наладить разработку и производство вакцин от коронавируса.