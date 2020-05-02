 

В Испании число умерших от COVID-19 превысило 25 тысяч

02.05.2020, 15:46, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Испании число смертей от последствий коронавируса превысило 25 тысяч человек. По сообщению министерства здравоохранения, за сутки скончались еще 276 человек. 

В мировой статистике заболеваемости страна занимает второе место в мире – после США. Число заразившихся коронавирусом составляет в Испании более 245 с половиной тысяч человек. Прирост за сутки – свыше двух с половиной тысяч.

Несмотря на то, что эпидемия продолжается, в стране начинают постепенно снимать карантинные ограничения. Со 2 мая можно выходить на улицы и заниматься спортом, но по строгому графику. К примеру, взрослым это разрешается с 6 до 10 часов утра, а затем с 20 до 23 часов. Детям – с полудня до семи вечера.

Ограничения постепенно отменяют и в других государствах. Так, в Австрии позволено вновь открыться тысячам магазинов, наряду с парикмахерскими и салонами красоты.

Британские власти заявили, что им наконец удалось добиться проведения за день до ста тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в мире COVID-19 подтвержден у более чем 3 миллионов 420 тысяч жителей, умерших – свыше 240 тысяч. В пятерке стран с наиболее тяжелой ситуацией – США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Жители Парижа пожаловались на перебои с мукой в магазинах

26.03 / Футбольные болельщики поддержали врачей больницы в Коммунарке

17.04 / В Кыргызстане коронавирусом инфицированы более 100 медиков

24.04 / Открыта структура белка, который связан с ожирением

20.04 / Эрдоган объявил о введении в Турции комендантского часа на четыре дня

10.04 / Мелания Трамп призывает американцев носить маски

01.05 / Ключевской вновь выбросил многокилометровый столб пепла

02.04 / Украинским медикам пообещали тройной оклад за лечение зараженных коронавирусом

30.04 / Экономическая мощь и националистический подъём – SCMP рассказала, чем Пекин встретит враждебность Запада

15.04 / В Москве во вторник составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска