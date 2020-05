«Природа исцеляется»: возвращение животных, фейки и интернет-мемы

Коронавирус и последовавший за ним режим глобального карантина повлиял не только на общество, но и на окружающую среду. Ученые все чаще стали регистрировать, как правило, благоприятные для окружающей среды изменения, связанные со снижением человеческой активности.

Карантин положительно повлиял на качество воздуха. Уровень монооксида углерода, как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследователей из Нью-Йорка, сократился вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Также отмечается резкое падение уровня CO2, одного из главных парниковых газов.

Снижение уровня вредных выбросов наблюдается во всех крупных мегаполисах. Ранее мы уже рассказывали о резком снижении вредных выбросов в Москве, а в марте НАСА опубликовало два снимка, на которых видна резкая разница в уровне загрязнения в Китае. Как заявляют в американском космическом ведомстве, подобное падение выбросов наблюдалось лишь во время экономического кризиса 2008 года, но тогда снижение не было таким резким.

Природа возвращается?

Карантин сказался на качестве воды, почвы и даже на сейсмической активности, однако для городских жителей самым необычным стало возвращение диких животных.

На этом видео, снятом корреспондентом «Голоса Америки» в Лос-Анджелесе, дикие гуси вальяжно прогуливаются по пустой парковке одного из некогда самых загруженных супермаркетов города.

Как сообщает ABC News, рейнджеры Национального парка Йосемити в Калифорнии заметили, что в отсутствие посетителей на привычные места обитания вернулись рыси, медведи, лоси и койоты. Героями одной из самых популярных историй марта стали кашмирские козы, оккупировавшие город Лландидно в Уэльсе, на улицах которого дикие животные чувствовали себя как дома.

В британском Йорке местной знаменитостью стала гусыня, обосновавшаяся на некогда оживленном вокзале и даже успевшая отложить в клумбе яйца.

Дельфины в Венеции

Вероятно, самым популярным «свидетельством» пользы карантина стали фотографии, опубликованные пользовательницей «Твиттера» по имени Кавери Ахуджа. На фотографиях – рыбы и лебеди, якобы вернувшиеся в очистившиеся каналы Венеции.

Вскоре после этого в «Твиттере» стали набирать популярность фотографии и видео дельфинов, якобы снятые в венецианских каналах. Эти твиты стали невероятно популярными, всколыхнув интернет-сообщество и попав на заголовки многих, в том числе крупных, изданий.

Однако на деле обе истории оказались фейками. Как выяснил журнал National Geographic, автор твита Кавери Ахуджа на самом деле живет в Нью-Дели и никогда не была в Италии. Фотографии, найденные девушкой в интернете, были сделаны у острова Бурано. Он действительно располагается вблизи Венеции, однако лебеди в его водах – распространенное явление.

Фейком оказались и видео венецианских дельфинов: на самом деле морские млекопитающие были замечены у берегов острова Сардиния, где их появление – обычное дело.

Венецианские власти объяснили, что радикальных изменений в экологии города нет. Вода в каналах лишь кажется чище из-за того, что лодки и гондолы не поднимают со дна ил. И хотя венецианские лебеди и дельфины оказались фейком, в некоторых городах власти действительно сообщают о возвращении редких животных в местные воды. К примеру, по информации AFP, в заливах Стамбула теперь можно чаще наблюдать не совсем типичных для местной акватории дельфинов.

Дельфины в проливе Босфор в Стамбуле

Динозавры в Лиссабоне, гладиаторы в Самаре и возвращение The Beatles

Несмотря на опровержение историй про возвращение венецианской фауны, интернет-сообщество уже было не остановить. Фактически во всех популярных соцсетях стали появляться мемы с тематикой «Природа исцеляется» и «Мы и есть вирус», авторы которых иронизируют на тему того, что еще могло вернуться в условиях карантина.

«В то время, как все на карантине, на улицы Лиссабона наконец-то вернулись динозавры. Природа исцеляется, мы и есть вирус»

«The Beatles вернулись на Эбби-роуд, свою естественную среду обитания. Природа исцеляется, мы и есть вирус»

«Дельфины вернулись в Венецию. Тем временем в Средиземье» (отсылка к расе энтов из романов Дж. Р. Р. Толкина)

«Привидения возвращаются на улицы Салема, штат Массачусетс. Природа исцеляется»

«Только что увидел этих марширующих парней. Невероятно. Земля исцеляется, мы и есть вирус»