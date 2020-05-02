 

Мэр Черкасс – Зеленскому: Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните

02.05.2020, 15:40, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае давления на него со стороны украинских властей. Обращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

“Я думал, когда вы победите, у нас будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать – только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, вы будете садить за кнопкодавство, я думал, вы будете садить своих соратников, садить за “Велюр”, – сказал Бондаренко.

Он отметил, что готов отвечать, однако только после однопартийцев Зеленского.

“Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы – свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это”, – добавил черкасский городской голова.

Черкаси будуть чинити опір .

Posted by Анатолій Бондаренко on Laupäev, 2. mai 2020

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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