Боевики с беспилотника обстреляли украинские позиции, один боец ранен

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02.05.2020, 15:40, Новости дня

Боевики при помощи беспилотника обстреляли позиции украинских военных в районе Гнутово Донецкой области, в результате был ранен один боец. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня 2 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь”, – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ответили боевикам на обстрел.

“Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – рассказали в штабе ООС.

#ООС #Операція_ОССьогодні, 2 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли наших захисників поблизу…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 2. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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