Экс-замдиректора ЦРУ Девайн: Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание

02.05.2020, 15:40, Новости дня

Экс-заместитель директора ЦРУ по операциям Джек Девайн в интервью изданию LB.ua, опубликованному 1 мая, высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин останется на своем посту ровно столько, сколько захочет.

“Путин начинал с низового уровня в российском правительстве, но постепенно продвигался на руководящих должностях и в конечном счете приблизился к [тогдашнему президенту РФ Борису] Ельцину. Когда Путина ввели во власть его покровители, он им казался человеком, которому можно доверять. Но ни в коем случае он не имел и толики той власти, которой он обладает сегодня. На протяжении многих лет он показал себя довольно-таки искусным человеком с точки зрения создания самодержавной системы”, – отметил Девайн.

По его словам, с каждым годом российский президент становится все сильнее.

“Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он довольно хорошо укрепил свои позиции”, – подчеркнул бывший замглавы ЦРУ.

Он высказал мнение, что пандемия коронавируса может стать серьезной проблемой для Путина, как для автократического режима.

“Если цены на нефть упадут до очень низкого уровня, россияне наверняка будут недовольны путинским режимом. Когда мировая экономика рушится из-за пандемии, вы просто должны понять – что вы можете быть сильными, но вы все равно становитесь уязвимы. Тем не менее Путин – центр власти в России, и я не вижу того, что ему может быть брошен вызов, по крайней мере, на данный момент”, – сказал Девайн.

Говоря о поправках в российскую конституцию, которые призваны усилить президентскую власть, экс-чиновник ЦРУ высказал мнение, что это формализованный документ, который лишь закрепляет реальность действующей системы, “особенно идею того, что вы не можете уступить ранее захваченные территории”.

“Это просто реальность. Но нет гарантий того, что в случае изменений в России преемники Путина пойдут тем же путем. А пока он просто фиксирует реальность и дает понять, что он не отдаст никаких территорий”, – добавил Девайн.

Джек Девайн – участник и руководитель тайных операций – переворот в Чили, “операция “Циклон”, которая привела к военному поражению СССР в Афганской войне 1980-х годов, “Иран – контрас”, охота на наркоторговца Пабло Эскобара. Он руководил Центром по борьбе с наркотиками и латиноамериканским отделом ЦРУ, возглавлял в разные годы бюро ЦРУ в Европе.

10 марта 2020 года по Госдума поддержала поправку депутата и космонавтра Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, он может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования по поправкам в конституцию России. Однако 25 марта он заявил, что голосование будет перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции.