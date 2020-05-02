Попова уточнила, почему тест не всегда выявляет новую инфекцию

02.05.2020, 15:30, Новости дня

В РФ на 9 выздоровевших от коронавируса COVID-19 пациентов приходится один умерший. Почему так медленно растет число выздоровевших? Об этом рассказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, во-первых, люди освобождаются от вируса очень долго, и пока организм человека не будет свободен от вируса, диагноз ему не отменят, он не будет считаться здоровым человеком. Кроме того, большое количество больных переносят COVID-19 как пневмонию в тяжелой форме, что означает долгое течение болезни и долгое выздоровление.

При этом тест у больных с тяжелым течением болезни может и не показывать коронавирус. Это может быть связано со взятием материала не там, где есть вирус, рассказала Попова.

По ее словам, у носителей коронавируса, людей с признаками ОРВИ медики всегда находят вирус в мазке из носа. Если же у человека тяжелая пневмония, вирус нужно искать именно там, где идет патологический процесс.

"То есть, это мокрота, это специальные средства, чтобы достать эту мокроту, и так далее, которые врачи очень хорошо знают, — рассказала глава Роспотребнадзора. — Важно понимать всегда, какой материал нужно взять. При пневмонии это в меньшей степени мазок из носа".

Мокрота, говорит Попова, как раз и позволяет врачам оценить процесс в легких, а не в носу. И корректный результат зависит не только от теста, но и от ряда других факторов. В том числе, отмечает Попова, и от "умелых рук специалиста, который отбирает материал для исследования".