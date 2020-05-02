 

Выход без маски в Подмосковье обойдется недешево

02.05.2020, 15:30, Новости дня

Появление в общественных местах и местах скопления людей без средств индивидуальной защиты обойдется жителю Подмосковья в 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Ношение масок или респираторов становится обязательным в регионе с 12 мая.

Ранее сообщалось, что после майских праздников появляться без средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси запрещается. Нарушителей постановления губернатора ожидает штраф.

Контроль над соблюдением масочного режима возложен на сотрудников полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов.

Областной оперштаб сообщает, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Подмосковье превысило 13 тысяч человек (+807 новых случаев), скончались 109 человек, выздоровели и выписались из стационаров 507 человек.

 

 

 

 



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