 

Упавший контейнер чуть не раздавил легковушку на дороге в Иркутской области. Видео

02.05.2020, 15:30, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент, произошедший в субботу, 2 мая, в городе Усть-Кут Иркутской области.

 

Водитель грузовика КамАЗ слишком быстро вошел в поворот и потерял свой груз. Контейнер соскользнул с прицепа и рухнул на полосу встречного движения.

По счастью, встречный автомобиль притормозил и разминулся с тяжелой конструкцией, внезапно оказавшейся у него на пути.



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