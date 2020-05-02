Собянин заявил о возможности производить в Москве вакцину от коронавируса

02.05.2020, 15:30, Новости дня

В Москве могут наладить разработку и производство вакцины от коронавируса нового типа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вакцину разрабатывают закрытые научно-исследовательские институты, которые допущены до этой работы, у них должен быть уровень высокий защиты, это очень важно. Но судя по тому, что докладывалось президенту на одном из селекторов, то, вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком такой вакцины. Ну, а дальше будет идти речь о производстве, в Москве тоже есть возможности, чтобы ее производить», – сообщил Собянин в эфире «России 24», передает ТАСС.

По его словам, сроки и объемы производства вакцины определяются не технологическими аспектами, псокольку «это вопрос науки». Глава города заверил, что вакцину создадут, а производство наладят.

«Или у нас, или за рубежом, но желательно, чтобы это было у нас. Пока, насколько я знаю, такие разработки есть, они очень серьезные», – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что порядка 2 тыс. медработников в столице уже переболели коронавирусом, или болеют им сейчас.

Градоначальник пояснил, что опыт зарубежных стран помог Москве принять верные решения.

«Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них прошли уже пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, позади такая просто национальная трагедия. Тысячи погибших, умерших, сотни и десятки тысяч переболевших, причем в тяжелой форме. Для нас, конечно, важно, как там работала система здравоохранения, а какие меры предпринимались, а что сработало, а что не сработало, и какая там ситуация сегодня», – отметил он, информирует РИА «Новости».

По его словам, Москва не смогла бы принять адекватные меры, если бы не было опыта зарубежных стран.